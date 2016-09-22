Александр Новицкий - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Новицкий
|Команда
|Зенит-Ижевск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|187
|Вес
|77
|Имя
|Александр
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Новицкий
|Команда
|Зенит-Ижевск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|187
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чита
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2016
|72' -90'
|Чита (Чита)
|0:1
|Рубин (Казань)