Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Александр Новицкий - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Александр
    Отчество Александрович
    Фамилия Новицкий
    Команда Зенит-Ижевск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 сентября 1989 (33 года)
    Рост 187
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чита 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.09.2016 72' -90' Чита (Чита) 0:1 Рубин (Казань)
    • Читайте нас: 
    11