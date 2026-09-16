Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 тыс

Александр Мелихов - статистика

Арсенал
23 марта 1998 (28)
#42 | Вратарь
187 см | 70 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Арсенал
2 : 2
13.09.2026
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Волга
3 : 0
05.09.2026
Арсенал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Арсенал
2 : 2
29.08.2026
Урал
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арсенал
12
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Арсенал
2 : 2
13.09.2026
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Волга
3 : 0
05.09.2026
Арсенал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Арсенал
2 : 2
29.08.2026
Урал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Велес
2 : 0
24.08.2026
Арсенал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Арсенал
2 : 1
20.08.2026
Ротор
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Ленинградец
0 : 0
15.08.2026
Арсенал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Шинник
2 : 2
08.08.2026
Арсенал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Арсенал
1 : 0
02.08.2026
Торпедо
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Сочи
5 : 0
26.07.2026
Арсенал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Арсенал
0 : 1
19.07.2026
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Арсенал
2 : 1
13.07.2026
Текстильщик
1' - 90'
Главные новости
Агент Головина раскрыл подробности переговоров со «Спартаком»
20:51
Талалаев поддержал коллегу из РПЛ
19:59
Мелкадзе получил наказание от КДК
19:39
1
В «Факеле» рассказали, что сделали с удаленным в матче против «Спартака» игроком
19:29
2
Сафонов рассказал, на что тратит все свободное время
18:57
1
Клопп ввел строгий режим в сборной Германии
18:47
Известны все кандидаты на пост тренера «Енисея»
18:37
1
Уволенный тренер ЦСКА: «Мы ушли с чистой совестью»
18:23
10 самых подешевевших игроков РПЛ
18:09
Фото10 самых подорожавших игроков РПЛ
17:49
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+