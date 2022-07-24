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    Евгений Ставер - статистика

    #99 | Вратарь
    Имя Евгений
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Ставер
    Команда Енисей
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 16 февраля 1998 (25 лет)
    Рост 187
    Вес 73
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Енисей 2:1 Волгарь Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Енисей 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Енисей (Красноярск) 2:1 Волгарь (Астрахань)
    21.08.2022 1' -90' Енисей (Красноярск) 2:1 Шинник (Ярославль)
    14.08.2022 1' -90' Волгарь (Астрахань) 2:0 Енисей (Красноярск)
    06.08.2022 1' -90' Енисей (Красноярск) 2:1 Велес (Москва)
    31.07.2022 Был в запасе Алания (Владикавказ) 1:1 Енисей (Красноярск)
    24.07.2022 Был в запасе Енисей (Красноярск) 3:2 Рубин (Казань)
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