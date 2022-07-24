Евгений Ставер - статистика
#99 | Вратарь
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Ставер
|Команда
|Енисей
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|16 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|187
|Вес
|73
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Ставер
|Команда
|Енисей
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|16 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|187
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Волгарь (Астрахань)
|21.08.2022
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|14.08.2022
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|2:0
|Енисей (Красноярск)
|06.08.2022
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Велес (Москва)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|1:1
|Енисей (Красноярск)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|3:2
|Рубин (Казань)