Камило Варгас - статистика
#12 | Вратарь
|Имя
|Камило
|Фамилия
|Варгас
|Команда
|Депортиво
|Состав
|Основной
|Родной город
|Богота
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 марта 1989 (34 года)
|Рост
|188
|Вес
|80
|Имя
|Камило
|Фамилия
|Варгас
|Команда
|Депортиво
|Состав
|Основной
|Родной город
|Богота
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 марта 1989 (34 года)
|Рост
|188
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колумбия
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.07.2021
|1' -90'
|Колумбия
|3:2
|Перу
|66'
|07.07.2021
|Был в запасе
|Аргентина
|1:1
(3:2)п
|Колумбия
|04.07.2021
|Был в запасе
|Уругвай
|0:0
(2:4)п
|Колумбия
|24.06.2021
|Был в запасе
|Бразилия
|2:1
|Колумбия
|21.06.2021
|Был в запасе
|Колумбия
|1:2
|Перу
|18.06.2021
|Был в запасе
|Колумбия
|0:0
|Венесуэла
|14.06.2021
|Был в запасе
|Колумбия
|1:0
|Эквадор