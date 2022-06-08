Андрей Пятов - статистика
#30 | Вратарь
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Пятов
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|190
|Вес
|84
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Пятов
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|190
|Вес
|84
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|Был в запасе
|Ренн
|
2:2
(4:5)п
|Шахтер
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Шахтер
|2:1
|Ренн
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч