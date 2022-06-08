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    Андрей Пятов - статистика

    #30 | Вратарь
    Имя Андрей
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Пятов
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 28 июня 1984 (38 лет)
    Рост 190
    Вес 84
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 Был в запасе Ренн 2:2
    (4:5)п         		Шахтер Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе Шахтер 2:1 Ренн Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Украина 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.06.2022 1' -90' Украина 3:0 Армения
    08.06.2022 Был в запасе Ирландия 0:1 Украина
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