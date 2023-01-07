Джейсон Дэвидсон - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Джейсон
|Фамилия
|Дэвидсон
|Команда
|Эйпен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мельбурн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 июня 1991 (31 год)
|Рост
|180
|Вес
|72
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Джейсон
|Фамилия
|Дэвидсон
|Команда
|Эйпен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мельбурн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 июня 1991 (31 год)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 55'
|Эйпен
|4:4
|Остенде
|Бельгия. Про-Лига, 29 тур
|05.03.2023
|1' - 78'
|Юнион СЖ
|2:1
|Эйпен
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Эйпен
|2:2
|Серкль Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Антверпен
|2:0
|Эйпен
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|10.02.2023
|1' - 90'
|Эйпен
|2:1
|Мехелен
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эйпен
|25
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|1' -55'
|Эйпен (Эйпен)
|4:4
|Остенде (Остенде)
|05.03.2023
|1' -78'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Эйпен (Эйпен)
|25.02.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|2:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|18.02.2023
|1' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|2:0
|Эйпен (Эйпен)
|10.02.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|2:1
|Мехелен (Мехелен)
|04.02.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|27.01.2023
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|3:1
|Эйпен (Эйпен)
|24'
|17.01.2023
|46' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Эйпен (Эйпен)
|14.01.2023
|1' -82'
|Эйпен (Эйпен)
|0:2
|Сент-Труйден (Брюссель)
|68'
|07.01.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:2
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|23.12.2022
|1' -90'
|Серен (Серен)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)
|12.11.2022
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|5:5
|Эйпен (Эйпен)
|05.11.2022
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|2:0
|Стандард (Льеж)
|30.10.2022
|1' -78'
|Андерлехт (Брюссель)
|4:2
|Эйпен (Эйпен)
|22.10.2022
|1' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|2:1
|Эйпен (Эйпен)
|15.10.2022
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|5:1
|Эйпен (Эйпен)
|09.10.2022
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|0:4
|Гент (Гент)
|02.10.2022
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)
|80'
|18.09.2022
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|10.09.2022
|1' -84'
|Остенде (Остенде)
|1:0
|Эйпен (Эйпен)
|45'
|03.09.2022
|1' -88'
|Эйпен (Эйпен)
|0:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|14'
|28.08.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)
|14.08.2022
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|0:1
|Антверпен (Антверпен)
|06.08.2022
|1' -78'
|Генк (Генк)
|4:2
|Эйпен (Эйпен)
|31.07.2022
|70' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|2:1
|Брюгге (Брюгге)