Карим Фегроуч - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Карим
|Фамилия
|Фегроуч
|Команда
|АЕЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 февраля 1982 (41 год)
|Рост
|185
|Имя
|Карим
|Фамилия
|Фегроуч
|Команда
|АЕЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 февраля 1982 (41 год)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕЛ
|2
|-3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.08.2014
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:0
|АЕЛ (Лимасcол)
|30.07.2014
|1' -90'
|АЕЛ (Лимасcол)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)