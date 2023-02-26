Педро Галлезе - статистика
#21 | Вратарь
|Имя
|Педро
|Фамилия
|Галлезе
|Команда
|Хуан Аурич
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|186
|Имя
|Педро
|Фамилия
|Галлезе
|Команда
|Хуан Аурич
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 90'
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|Орландо Сити
|США. МЛС, 4 тур
|05.03.2023
|1' - 90'
|Орландо Сити
|0:0
|Цинциннати
|США. МЛС, 3 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Орландо Сити
|1:0
|Нью-Йорк Ред Буллз
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Орландо Сити
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|1' -90'
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|1:1
|Орландо Сити (Орландо)
|05.03.2023
|1' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|0:0
|Цинциннати (Цинциннати)
|26.02.2023
|1' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|1:0
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)