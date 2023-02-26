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    Педро Галлезе - статистика

    #21 | Вратарь
    Имя Педро
    Фамилия Галлезе
    Команда Хуан Аурич
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 23 апреля 1990 (32 года)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 1' - 90' Ди Си Юнайтед 1:1 Орландо Сити США. МЛС, 4 тур
    05.03.2023 1' - 90' Орландо Сити 0:0 Цинциннати США. МЛС, 3 тур
    26.02.2023 1' - 90' Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз США. МЛС, 1 тур
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