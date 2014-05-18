Пибе - статистика
#39 | Нападающий
|Имя
|Агустин Эмануэль
|Фамилия
|Пасториза Какабелос
|Команда
|Бетис
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 января 1996 (27 лет)
|Рост
|177
|Вес
|68
|Имя
|Агустин Эмануэль
|Фамилия
|Пасториза Какабелос
|Команда
|Бетис
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 января 1996 (27 лет)
|Рост
|177
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2014
|55' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Бетис (Севилья)