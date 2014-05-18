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    Пибе - статистика

    #39 | Нападающий
    Имя Агустин Эмануэль
    Фамилия Пасториза Какабелос
    Команда Бетис
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 января 1996 (27 лет)
    Рост 177
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2014 55' -90' Осасуна (Памплона) 2:1 Бетис (Севилья)
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