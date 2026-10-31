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€ 2,50 млн

Федерико Бонаццоли - статистика

Кремонезе
21 мая 1997 (29)
#90 | Нападающий
Италия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
1' - 62'
44'
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
1' - 74'
1'
Италия. Серия В, 8 тур
Кремонезе
0 : 1
24.10.2026
Юве Стабиа
78' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кремонезе
8
4
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
1' - 62'
44'
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
1' - 74'
1'
Италия. Серия В, 8 тур
Кремонезе
0 : 1
24.10.2026
Юве Стабиа
78' - 90'
Италия. Серия В, 5 тур
Кремонезе
0 : 0
19.09.2026
Виртус Энтелла
1' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Чезена
2 : 2
12.09.2026
Кремонезе
1' - 90'
80'
75'
90'
Италия. Серия В, 3 тур
Кремонезе
3 : 1
06.09.2026
Падова
1' - 65'
1, 56'
Италия. Серия В, 2 тур
Кремонезе
0 : 3
28.08.2026
Модена
1' - 46'
Италия. Серия В, 1 тур
Эмполи
1 : 0
22.08.2026
Кремонезе
1' - 90'
85'
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