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Италия. Серия B
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Кремонезе
Федерико Бонаццоли
Статистика
€ 2,50 млн
Федерико Бонаццоли - статистика
Кремонезе
21 мая 1997 (29)
#90 | Нападающий
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
1' - 62'
44'
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
1' - 74'
1'
Италия. Серия В, 8 тур
Кремонезе
0 : 1
24.10.2026
Юве Стабиа
78' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
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Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
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Италия. Серия А 2021/2022
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Италия. Серия А 2020/2021
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Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Италия. Серия А 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кремонезе
8
4
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
1' - 62'
44'
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
1' - 74'
1'
Италия. Серия В, 8 тур
Кремонезе
0 : 1
24.10.2026
Юве Стабиа
78' - 90'
Италия. Серия В, 5 тур
Кремонезе
0 : 0
19.09.2026
Виртус Энтелла
1' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Чезена
2 : 2
12.09.2026
Кремонезе
1' - 90'
80'
75'
90'
Италия. Серия В, 3 тур
Кремонезе
3 : 1
06.09.2026
Падова
1' - 65'
1, 56'
Италия. Серия В, 2 тур
Кремонезе
0 : 3
28.08.2026
Модена
1' - 46'
Италия. Серия В, 1 тур
Эмполи
1 : 0
22.08.2026
Кремонезе
1' - 90'
85'
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