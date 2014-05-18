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    Игор Ласицки - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Игор
    Фамилия Ласицки
    Состав Без клуба
    Родной город Валбжих
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 июня 1995 (27 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Наполи 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2014 78' -90' Наполи (Неаполь) 5:1 Верона (Верона)
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