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    Йоаким Олауссон - статистика

    Имя Йоаким
    Фамилия Олауссон
    Команда Аталанта
    Состав Молодежный
    Родной город Гетеборг
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 января 1995 (28 лет)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аталанта 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2014 66' -90' Катания (Катания) 2:1 Аталанта (Бергамо)
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