Йоаким Олауссон - статистика
|Имя
|Йоаким
|Фамилия
|Олауссон
|Команда
|Аталанта
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Гетеборг
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 января 1995 (28 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Йоаким
|Фамилия
|Олауссон
|Команда
|Аталанта
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Гетеборг
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 января 1995 (28 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аталанта
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2014
|66' -90'
|Катания (Катания)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)