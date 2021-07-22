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    Мацей Вилюш - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Мацей
    Фамилия Вилюш
    Команда Шленск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 сентября 1988 (34 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 650
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ракув 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2021 113' -121' Ракув (Ченстохова) 0:0
    (4:3)п    		 Судува (Мариямполе)
    22.07.2021 Был в запасе Судува (Мариямполе) 0:0 Ракув (Ченстохова)
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