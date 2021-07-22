Мацей Вилюш - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Мацей
|Фамилия
|Вилюш
|Команда
|Шленск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Мацей
|Фамилия
|Вилюш
|Команда
|Шленск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ракув
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2021
|113' -121'
|Ракув (Ченстохова)
|0:0
(4:3)п
|Судува (Мариямполе)
|22.07.2021
|Был в запасе
|Судува (Мариямполе)
|0:0
|Ракув (Ченстохова)