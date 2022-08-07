Рис Хили - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Рис
|Фамилия
|Хили
|Команда
|Тулуза
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|180
|Вес
|72
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Рис
|Фамилия
|Хили
|Команда
|Тулуза
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тулуза
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.08.2022
|65' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:2
|Лорьян (Лорьян)
|14.08.2022
|69' -90'
|Труа (Труа)
|0:3
|Тулуза (Тулуза)
|85'
|07.08.2022
|79' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|1:1
|Ницца (Ницца)