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    Рис Хили - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Рис
    Фамилия Хили
    Команда Тулуза
    Состав Основной
    Родной город Манчестер
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 июня 1994 (28 лет)
    Рост 180
    Вес 72
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тулуза 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.08.2022 65' -90' Тулуза (Тулуза) 2:2 Лорьян (Лорьян)
    14.08.2022 69' -90' Труа (Труа) 0:3 Тулуза (Тулуза)
    85'
    07.08.2022 79' -90' Тулуза (Тулуза) 1:1 Ницца (Ницца)
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