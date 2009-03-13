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    Юрий Куликов - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Юрий
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Куликов
    Команда Жемчужина
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 мая 1990 (32 года)
    Рост 190
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.03.2009 1' -46' Локомотив (мол) (Москва) 2:2 Химки (мол) (Химки)
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