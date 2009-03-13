Юрий Куликов - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Куликов
|Команда
|Жемчужина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 мая 1990 (32 года)
|Рост
|190
|Вес
|85
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Куликов
|Команда
|Жемчужина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 мая 1990 (32 года)
|Рост
|190
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.03.2009
|1' -46'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:2
|Химки (мол) (Химки)