Антон Федюшкин - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Антон
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Федюшкин
|Команда
|Тверь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Вес
|72
|Имя
|Антон
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Федюшкин
|Команда
|Тверь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тверь
|1
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2022
|1' -90'
|Тверь (Тверь)
|0:1
|Амкал (Москва)