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    Давид Гольдар - статистика

    #38 | Защитник
    Имя Давид
    Фамилия Гольдар
    Команда Сельта
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 сентября 1994 (28 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сельта 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.02.2016 Был в запасе Барселона (Барселона) 6:1 Сельта (Виго)
    07.02.2016 Был в запасе Сельта (Виго) 1:1 Севилья (Севилья)
    24.01.2016 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 3:0 Сельта (Виго)
    36'
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