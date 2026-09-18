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Кипр. Первый дивизион
Команды
Пафос
Давид Гольдар
Статистика
€ 700 тыс
Давид Гольдар - статистика
Пафос
15 сентября 1994 (32)
#5 | Защитник
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Пафос
0 : 2
18.09.2026
АЕЛ
1' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
АЕК
0 : 1
13.09.2026
Пафос
1' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Кармиотисса
0 : 3
30.08.2026
Пафос
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Пафос
4 : 2
27.08.2026
Динамо
1' - 120'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Кипр. Первый Дивизион 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пафос
3
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Пафос
3 : 3
13.08.2026
Зальцбург
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Зальцбург
1 : 0
06.08.2026
Пафос
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Пафос
4 : 0
30.07.2026
Хайдук
1' - 120'
90'
12'
Лига Европы, 2 раунд
Хайдук
2 : 0
23.07.2026
Пафос
1' - 63'
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