Давид Гольдар - статистика
#38 | Защитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Гольдар
|Команда
|Сельта
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 сентября 1994 (28 лет)
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Гольдар
|Команда
|Сельта
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 сентября 1994 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сельта
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.02.2016
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|6:1
|Сельта (Виго)
|07.02.2016
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|24.01.2016
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|3:0
|Сельта (Виго)
|36'