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Вторая Лига Б группа 1
Команды
Севастополь
Владислав Гевлич
Статистика
Владислав Гевлич - статистика
Севастополь
23 сентября 1994 (32)
#11 | Полузащитник
177 см | 67 кг
Украина
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Севастополь
3 : 1
22.09.2026
Рубин Я
1' - 75'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Севастополь
2 : 1
05.09.2026
Кызылташ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
Севастополь
1 : 0
29.08.2026
Спартак-Нальчик
58' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Севастополь
14
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Севастополь
3 : 1
22.09.2026
Рубин Я
1' - 75'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Севастополь
2 : 1
05.09.2026
Кызылташ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
Севастополь
1 : 0
29.08.2026
Спартак-Нальчик
58' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 20 тур
Ангушт
0 : 1
22.08.2026
Севастополь
83' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 19 тур
Севастополь
3 : 4
15.08.2026
Астрахань
62' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 18 тур
Победа
1 : 3
08.08.2026
Севастополь
66' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Севастополь
2 : 1
01.08.2026
Нарт
74' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
1 : 3
25.07.2026
Севастополь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Севастополь
1 : 0
27.06.2026
Ангушт
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Астрахань
1 : 2
20.06.2026
Севастополь
85' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Нарт
0 : 1
06.06.2026
Севастополь
1' - 76'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Кызылташ
0 : 2
23.05.2026
Севастополь
65' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Севастополь
2 : 2
16.05.2026
ПСК
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Рубин Я
1 : 0
08.05.2026
Севастополь
30' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Севастополь
2 : 0
02.05.2026
Чайка-М
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Шахтер Донецк РФ
0 : 0
25.04.2026
Севастополь
78' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Нефтяник
0 : 3
11.04.2026
Севастополь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Севастополь
2 : 1
04.04.2026
Ростов-2
Был в запасе
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