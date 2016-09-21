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    Филипп Кондрюков - статистика

    #60 | Полузащитник
    Имя Филипп
    Отчество Олегович
    Фамилия Кондрюков
    Команда Ростов
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 174
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.09.2016 1' -90' Динамо (Москва) 4:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
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