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    Тим Дирсен - статистика

    #34 | Полузащитник
    Имя Тим
    Фамилия Дирсен
    Команда Ганновер-96
    Состав Молодежный
    Родной город Штадтхаген
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 января 1996 (27 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ганновер-96 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.01.2019 75' -90' Боруссия (Дортмунд) 5:1 Ганновер-96 (Ганновер)
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