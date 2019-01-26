Тим Дирсен - статистика
#34 | Полузащитник
|Имя
|Тим
|Фамилия
|Дирсен
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Штадтхаген
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 января 1996 (27 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Тим
|Фамилия
|Дирсен
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Штадтхаген
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 января 1996 (27 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганновер-96
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.01.2019
|75' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|5:1
|Ганновер-96 (Ганновер)