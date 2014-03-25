Хишам Халуа - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Хишам
|Фамилия
|Халуа
|Команда
|Альмерия
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сан-Хавьер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Хишам
|Фамилия
|Халуа
|Команда
|Альмерия
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сан-Хавьер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альмерия
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.03.2014
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|2:2
|Валенсия (Валенсия)
|25.03.2014
|87' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|4:3
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|90'