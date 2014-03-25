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    Хишам Халуа - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Хишам
    Фамилия Халуа
    Команда Альмерия
    Состав Молодежный
    Родной город Сан-Хавьер
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 мая 1995 (27 лет)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Альмерия 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.03.2014 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 2:2 Валенсия (Валенсия)
    25.03.2014 87' -90' Альмерия (Альмерия) 4:3 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    90'
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