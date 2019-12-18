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    Филиппо Романья - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Филиппо
    Фамилия Романья
    Команда Сассуоло
    Состав Основной
    Родной город Фано
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 мая 1997 (25 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 1,40
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сассуоло 17 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.03.2020 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 3:0 Брешиа (Брешиа)
    16.02.2020 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:1 Парма (Парма)
    09.02.2020 1' -90' СПАЛ (Феррара) 1:2 Сассуоло (Сассуоло)
    01.02.2020 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 4:2 Рома (Рим)
    26.01.2020 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:0 Сассуоло (Сассуоло)
    18.01.2020 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 2:1 Торино (Турин)
    12.01.2020 1' -90' Удинезе (Удине) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
    05.01.2020 1' -90' Дженоа (Генуя) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    76'
    22.12.2019 51' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Наполи (Неаполь)
    18.12.2019 1' -90' Брешиа (Брешиа) 0:2 Сассуоло (Сассуоло)
    15.12.2019 Был в запасе Милан (Милан) 0:0 Сассуоло (Сассуоло)
    08.12.2019 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Кальяри (Кальяри)
    01.12.2019 1' -90' Ювентус (Турин) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    24.11.2019 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Лацио (Рим)
    08.11.2019 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 3:1 Болонья (Болонья)
    03.11.2019 1' -90' Лечче (Лечче) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    30.10.2019 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Фиорентина (Флоренция)
    25.10.2019 1' -90' Верона (Верона) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    15'
    20.10.2019 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 3:4 Интер (Милан)
    28.09.2019 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:4 Аталанта (Бергамо)
    25.09.2019 Был в запасе Парма (Парма) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    22.09.2019 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 3:0 СПАЛ (Феррара)
    15.09.2019 Был в запасе Рома (Рим) 4:2 Сассуоло (Сассуоло)
    01.09.2019 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:2 Интер (Милан)
    25.08.2019 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:1 Брешиа (Брешиа)
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