Филиппо Романья - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Филиппо
|Фамилия
|Романья
|Команда
|Сассуоло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фано
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 1,40
млн
|Имя
|Филиппо
|Фамилия
|Романья
|Команда
|Сассуоло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фано
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сассуоло
|17
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.03.2020
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:0
|Брешиа (Брешиа)
|16.02.2020
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:1
|Парма (Парма)
|09.02.2020
|1' -90'
|СПАЛ (Феррара)
|1:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|01.02.2020
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|4:2
|Рома (Рим)
|26.01.2020
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|18.01.2020
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:1
|Торино (Турин)
|12.01.2020
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|05.01.2020
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|76'
|22.12.2019
|51' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|18.12.2019
|1' -90'
|Брешиа (Брешиа)
|0:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|15.12.2019
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|0:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|08.12.2019
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Кальяри (Кальяри)
|01.12.2019
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|24.11.2019
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Лацио (Рим)
|08.11.2019
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:1
|Болонья (Болонья)
|03.11.2019
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|30.10.2019
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Фиорентина (Флоренция)
|25.10.2019
|1' -90'
|Верона (Верона)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|15'
|20.10.2019
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:4
|Интер (Милан)
|28.09.2019
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:4
|Аталанта (Бергамо)
|25.09.2019
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|22.09.2019
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:0
|СПАЛ (Феррара)
|15.09.2019
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|4:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|01.09.2019
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Интер (Милан)
|25.08.2019
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:1
|Брешиа (Брешиа)