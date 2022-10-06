Брель Эмболо - статистика
#36 | Нападающий
|Имя
|Брель
|Фамилия
|Эмболо
|Команда
|Монако
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|183
|Вес
|74
Стоимость:
€ 20,00
млн
|Имя
|Брель
|Фамилия
|Эмболо
|Команда
|Монако
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|183
|Вес
|74
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|66' - 90'
|Труа
|2:2
|Монако
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|1' - 46'
|Монако
|0:3
|Ницца
|Франция. Лига 1, 25 тур
|23.02.2023
|78' - 122'
|Монако
|
2:4
(3:5)п
|Байер
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|84'
|19.02.2023
|67' - 90'
|Брест
|1:2
|Монако
|Франция. Лига 1, 24 тур
|16.02.2023
|1' - 62'
|Байер
|2:3
|Монако
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|72' - 90'
|Монако
|3:1
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монако
|7
|2
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|78' -122'
|Монако (Монако)
|2:4
(3:5)п
|Байер (Леверкузен)
|84'
|16.02.2023
|1' -62'
|Байер (Леверкузен)
|2:3
|Монако (Монако)
|03.11.2022
|75' -90'
|Монако (Монако)
|4:1
|Црвена Звезда (Белград)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Ференцварош (Будапешт)
|1:1
|Монако (Монако)
|13.10.2022
|1' -60'
|Трабзонспор (Трабзон)
|4:0
|Монако (Монако)
|06.10.2022
|1' -57'
|Монако (Монако)
|3:1
|Трабзонспор (Трабзон)
|14' 55'
|15.09.2022
|65' -90'
|Монако (Монако)
|0:1
|Ференцварош (Будапешт)
|77'
|08.09.2022
|66' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|0:1
|Монако (Монако)
|74'