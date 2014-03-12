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    Максимилиан Вагенер - статистика

    #37 | Полузащитник
    Имя Максимилиан
    Фамилия Вагенер
    Команда Байер
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 января 1995 (28 лет)
    Рост 181
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Байер 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2014 78' -90' ПСЖ (Париж) 2:1 Байер (Леверкузен)
    90'
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