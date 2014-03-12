Максимилиан Вагенер - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Максимилиан
|Фамилия
|Вагенер
|Команда
|Байер
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 января 1995 (28 лет)
|Рост
|181
|Вес
|74
|Имя
|Максимилиан
|Фамилия
|Вагенер
|Команда
|Байер
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 января 1995 (28 лет)
|Рост
|181
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Байер
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2014
|78' -90'
|ПСЖ (Париж)
|2:1
|Байер (Леверкузен)
|90'