Алексей Шишкин - статистика
#97 | Полузащитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Шишкин
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|170
|Вес
|60
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Шишкин
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|170
|Вес
|60
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Краснодар (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.09.2016
|58' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|17.09.2016
|56' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)