Николай Кипиани - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Николай
|Отчество
|Зурабович
|Фамилия
|Кипиани
|Команда
|Ротор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 января 1997 (26 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
|Имя
|Николай
|Отчество
|Зурабович
|Фамилия
|Кипиани
|Команда
|Ротор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 января 1997 (26 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротор
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2022
|74' -90'
|Рубин (Казань)
|2:1
|Ротор (Волгоград)