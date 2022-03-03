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    Николай Кипиани - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Николай
    Отчество Зурабович
    Фамилия Кипиани
    Команда Ротор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 января 1997 (26 лет)
    Рост 178
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ротор 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2022 74' -90' Рубин (Казань) 2:1 Ротор (Волгоград)
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