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    Филипп Цулехнер - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Филипп
    Фамилия Цулехнер
    Состав Без клуба
    Родной город Вена
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 апреля 1990 (32 года)
    Рост 182
    Вес 74
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фрайбург 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2014 81' -90' Фрайбург (Фрайбург) 0:0 Гамбург (Гамбург)
    13.09.2014 82' -90' Боруссия (Дортмунд) 3:1 Фрайбург (Фрайбург)
    87'
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