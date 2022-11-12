Иссиага Силла - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Иссиага
|Фамилия
|Силла
|Команда
|Тулуза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 1994 (29 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Иссиага
|Фамилия
|Силла
|Команда
|Тулуза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 1994 (29 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Монпелье
|5:0
|Анжер
|Франция. Лига 1, 26 тур
|51' 73'
|25.02.2023
|1' - 90'
|Монпелье
|1:1
|Ланс
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Труа
|0:1
|Монпелье
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Монпелье
|3:0
|Брест
|Франция. Лига 1, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тулуза
|17
|0
|0
|3
|0
|Монпелье
|5
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|5:0
|Анжер (Анжер)
|51' 73'
|25.02.2023
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:1
|Ланс (Ланс)
|19.02.2023
|1' -90'
|Труа (Труа)
|0:1
|Монпелье (Монпелье)
|12.02.2023
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|3:0
|Брест (Брест)
|05.02.2023
|1' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|2:0
|Монпелье (Монпелье)
|15.01.2023
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|1:1
|Брест (Брест)
|11.01.2023
|1' -72'
|Осер (Осер)
|0:5
|Тулуза (Тулуза)
|44'
|01.01.2023
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:0
|Аяччо (Аяччо)
|29.12.2022
|1' -73'
|Марсель (Марсель)
|6:1
|Тулуза (Тулуза)
|12.11.2022
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|06.11.2022
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|0:2
|Монако (Монако)
|28.10.2022
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|3:0
|Тулуза (Тулуза)
|23.10.2022
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:2
|Страсбур (Страсбур)
|16.10.2022
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|3:2
|Анжер (Анжер)
|07.10.2022
|1' -90'
|Лион (Лион)
|1:1
|Тулуза (Тулуза)
|02.10.2022
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|4:2
|Монпелье (Монпелье)
|43'
|17.09.2022
|1' -76'
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|11.09.2022
|1' -64'
|Тулуза (Тулуза)
|1:0
|Реймс (Реймс)
|04.09.2022
|1' -74'
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|2:0
|Тулуза (Тулуза)
|63'
|31.08.2022
|63' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|0:3
|ПСЖ (Париж)
|14.08.2022
|1' -90'
|Труа (Труа)
|0:3
|Тулуза (Тулуза)
|07.08.2022
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|1:1
|Ницца (Ницца)