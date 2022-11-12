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    Иссиага Силла - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Иссиага
    Фамилия Силла
    Команда Тулуза
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 января 1994 (29 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Монпелье 5:0 Анжер Франция. Лига 1, 26 тур
    51' 73'
    25.02.2023 1' - 90' Монпелье 1:1 Ланс Франция. Лига 1, 25 тур
    19.02.2023 1' - 90' Труа 0:1 Монпелье Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 1' - 90' Монпелье 3:0 Брест Франция. Лига 1, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тулуза 17 0 0 3 0
    Монпелье 5 0 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Монпелье (Монпелье) 5:0 Анжер (Анжер)
    51' 73'
    25.02.2023 1' -90' Монпелье (Монпелье) 1:1 Ланс (Ланс)
    19.02.2023 1' -90' Труа (Труа) 0:1 Монпелье (Монпелье)
    12.02.2023 1' -90' Монпелье (Монпелье) 3:0 Брест (Брест)
    05.02.2023 1' -90' Страсбур (Страсбур) 2:0 Монпелье (Монпелье)
    15.01.2023 1' -90' Тулуза (Тулуза) 1:1 Брест (Брест)
    11.01.2023 1' -72' Осер (Осер) 0:5 Тулуза (Тулуза)
    44'
    01.01.2023 1' -90' Тулуза (Тулуза) 2:0 Аяччо (Аяччо)
    29.12.2022 1' -73' Марсель (Марсель) 6:1 Тулуза (Тулуза)
    12.11.2022 1' -90' Ренн (Ренн) 2:1 Тулуза (Тулуза)
    06.11.2022 1' -90' Тулуза (Тулуза) 0:2 Монако (Монако)
    28.10.2022 1' -90' Ланс (Ланс) 3:0 Тулуза (Тулуза)
    23.10.2022 1' -90' Тулуза (Тулуза) 2:2 Страсбур (Страсбур)
    16.10.2022 1' -90' Тулуза (Тулуза) 3:2 Анжер (Анжер)
    07.10.2022 1' -90' Лион (Лион) 1:1 Тулуза (Тулуза)
    02.10.2022 1' -90' Тулуза (Тулуза) 4:2 Монпелье (Монпелье)
    43'
    17.09.2022 1' -76' Лилль (Лилль) 2:1 Тулуза (Тулуза)
    11.09.2022 1' -64' Тулуза (Тулуза) 1:0 Реймс (Реймс)
    04.09.2022 1' -74' Клермон (Клермон-Ферранд) 2:0 Тулуза (Тулуза)
    63'
    31.08.2022 63' -90' Тулуза (Тулуза) 0:3 ПСЖ (Париж)
    14.08.2022 1' -90' Труа (Труа) 0:3 Тулуза (Тулуза)
    07.08.2022 1' -90' Тулуза (Тулуза) 1:1 Ницца (Ницца)
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