Мохаммед Фелла - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Мохаммед
|Фамилия
|Фелла
|Команда
|Эсбьерг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осло
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 мая 1989 (33 года)
|Рост
|167
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Мохаммед
|Фамилия
|Фелла
|Команда
|Эсбьерг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осло
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 мая 1989 (33 года)
|Рост
|167
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эсбьерг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.02.2014
|1' -90'
|Эсбьерг (Эсбьерг)
|1:3
|Фиорентина (Флоренция)