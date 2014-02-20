Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мохаммед Фелла - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Мохаммед
    Фамилия Фелла
    Команда Эсбьерг
    Состав Основной
    Родной город Осло
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 мая 1989 (33 года)
    Рост 167
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эсбьерг 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.02.2014 1' -90' Эсбьерг (Эсбьерг) 1:3 Фиорентина (Флоренция)
    • Читайте нас: 
    11