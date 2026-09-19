Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Томас Инс - статистика

Транмер
30 января 1992 (34), Стокпорт
#10 | Полузащитник
178 см | 66 кг
Англия
Статистика Трансферы Публикации
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 7 тур
Эксетер Сити
0 : 0
19.09.2026
Транмер
1' - 90'
Англия. Вторая лига, 6 тур
Гиллинхэм
2 : 0
12.09.2026
Транмер
1' - 90'
Англия. Вторая лига, 5 тур
Транмер
2 : 0
05.09.2026
Олдхэм
1' - 90'
17'
90'
Англия. Вторая лига, 4 тур
Транмер
2 : 2
01.09.2026
Ротерхэм
1' - 90'
87, 87'
Англия. Вторая лига, 3 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 2
29.08.2026
Транмер
1' - 90'
73'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уотфорд
27
4/-1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Уотфорд
0 : 4
02.05.2026
Ковентри
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Мидлсбро
5 : 1
25.04.2026
Уотфорд
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Вест Бромвич
3 : 0
21.04.2026
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Уотфорд
0 : 2
18.04.2026
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Оксфорд
2 : 0
11.04.2026
Уотфорд
89' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Уотфорд
1 : 1
06.04.2026
Чарльтон
81' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
03.04.2026
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Уотфорд
0 : 0
21.03.2026
Лестер
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Уотфорд
3 : 1
17.03.2026
Рексхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Сток Сити
3 : 1
14.03.2026
Уотфорд
1' - 71'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
10.03.2026
Уотфорд
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Бристоль Сити
1 : 2
27.02.2026
Уотфорд
69' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Уотфорд
0 : 2
24.02.2026
Ипсвич Таун
73' - 90'
84'
84'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Уотфорд
2 : 0
21.02.2026
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Престон
2 : 2
14.02.2026
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Саутгемптон
1 : 0
07.02.2026
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Халл Сити
0 : 0
03.02.2026
Уотфорд
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Уотфорд
0 : 2
31.01.2026
Суонси
1' - 65'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Блэкберн
1 : 1
24.01.2026
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Уотфорд
1 : 1
21.01.2026
Портсмут
1' - 81'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Уотфорд
0 : 2
17.01.2026
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Уотфорд
3 : 0
01.01.2026
Бирмингем Сити
1' - 77'
9, 38, 60'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Норвич Сити
0 : 1
29.12.2025
Уотфорд
1' - 86'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Лестер
1 : 2
26.12.2025
Уотфорд
1' - 66'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Уотфорд
1 : 0
20.12.2025
Сток Сити
1' - 65'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Рексхэм
2 : 2
13.12.2025
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Уотфорд
1 : 1
09.12.2025
Шеффилд Уэнсдэй
69' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Уотфорд
3 : 2
06.12.2025
Норвич Сити
38' - 90'
78'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
01.12.2025
Уотфорд
1' - 59'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
1 : 1
25.11.2025
Престон
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Дерби Каунти
2 : 3
22.11.2025
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
1 : 1
07.11.2025
Бристоль Сити
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
04.11.2025
Уотфорд
1' - 72'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Уотфорд
3 : 0
01.11.2025
Мидлсбро
62' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Ковентри
3 : 1
25.10.2025
Уотфорд
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 1
22.10.2025
Вест Бромвич
46' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
18.10.2025
Уотфорд
60' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Миллуолл
1 : 0
22.09.2025
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Уотфорд
0 : 1
13.09.2025
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Уотфорд
2 : 1
16.08.2025
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Чарльтон
1 : 0
09.08.2025
Уотфорд
72' - 90'
Главные новости
Карты таро дали совет никому не нужному Дзюбе, что делать дальше
17:35
Карседо предсказали скорое увольнение из «Спартака»
17:09
3
Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
16:29
5
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
1
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
3
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
43
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
6
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
3
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+