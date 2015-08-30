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Алексис Сапата
Статистика
Алексис Сапата - статистика
Завершил карьеру
10 мая 1995 (31)
#24 | Полузащитник
Колумбия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Удинезе
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 2 тур
Удинезе
0 : 1
30.08.2015
Палермо
1' - 90'
44'
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