Салим Хелифи - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Салим
|Фамилия
|Хелифи
|Команда
|Айнтрахт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Винтертур
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 января 1994 (29 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Салим
|Фамилия
|Хелифи
|Команда
|Айнтрахт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Винтертур
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 января 1994 (29 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Айнтрахт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.05.2014
|88' -90'
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|0:1
|Аугсбург (Аугсбург)
|15.02.2014
|Был в запасе
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|4:2
|Гамбург (Гамбург)