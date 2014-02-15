Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Салим Хелифи - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Салим
    Фамилия Хелифи
    Команда Айнтрахт
    Состав Основной
    Родной город Винтертур
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 января 1994 (29 лет)
    Рост 172
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Айнтрахт 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.05.2014 88' -90' Айнтрахт (Брауншвейг) 0:1 Аугсбург (Аугсбург)
    15.02.2014 Был в запасе Айнтрахт (Брауншвейг) 4:2 Гамбург (Гамбург)
    • Читайте нас: 
    11