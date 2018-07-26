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    Томми Хобан - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Томми
    Фамилия Хобан
    Команда Абердин
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 января 1994 (29 лет)
    Рост 188
    Вес 84
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Абердин 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.08.2018 1' -90' Бернли (Бернли) 3:1 Абердин (Абердин)
    26.07.2018 1' -90' Абердин (Абердин) 1:1 Бернли (Бернли)
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