Томми Хобан - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Томми
|Фамилия
|Хобан
|Команда
|Абердин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 1994 (29 лет)
|Рост
|188
|Вес
|84
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Томми
|Фамилия
|Хобан
|Команда
|Абердин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 1994 (29 лет)
|Рост
|188
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Абердин
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.08.2018
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|3:1
|Абердин (Абердин)
|26.07.2018
|1' -90'
|Абердин (Абердин)
|1:1
|Бернли (Бернли)