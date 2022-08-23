Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джеймс Мэддисон - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Джеймс
    Фамилия Мэддисон
    Команда Лестер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 ноября 1996 (26 лет)
    Стоимость:
    € 55,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 90' Лестер 1:3 Челси Англия. Премьер-лига, 27 тур
    04.03.2023 1' - 90' Саутгемптон 1:0 Лестер Англия. Премьер-лига, 26 тур
    45'
    19.02.2023 1' - 90' Манчестер Юнайтед 3:0 Лестер Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 1' - 88' Лестер 4:1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 23 тур
    25' 81' 40'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лестер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 60' -90' Стокпорт Каунти (Стокпорт) 0:1
    (1:3)п    		 Лестер (Лестер)
    • Читайте нас: 
    11