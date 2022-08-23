Джеймс Мэддисон - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Мэддисон
|Команда
|Лестер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 ноября 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 55,00
млн
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Мэддисон
|Команда
|Лестер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 ноября 1996 (26 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 90'
|Лестер
|1:3
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 27 тур
|04.03.2023
|1' - 90'
|Саутгемптон
|1:0
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|45'
|19.02.2023
|1' - 90'
|Манчестер Юнайтед
|3:0
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|1' - 88'
|Лестер
|4:1
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|25' 81' 40'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лестер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|60' -90'
|Стокпорт Каунти (Стокпорт)
|0:1
(1:3)п
|Лестер (Лестер)