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Франция. Лига 2
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Лаваль
Тео Пелленар
Статистика
€ 500 тыс
Тео Пелленар - статистика
Лаваль
4 марта 1994 (32)
#12 | Защитник
Франция
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Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осер
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 15 тур
Осер
2 : 2
14.12.2024
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
1 : 3
08.11.2024
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
4 : 0
03.11.2024
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 2
27.10.2024
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
2 : 1
20.10.2024
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
3 : 1
05.10.2024
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Осер
3 : 0
27.09.2024
Брест
85' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
3 : 2
22.09.2024
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
0 : 3
14.09.2024
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Гавр
3 : 1
01.09.2024
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Нант
2 : 0
25.08.2024
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Осер
2 : 1
18.08.2024
Ницца
52' - 90'
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