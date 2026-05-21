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€ 800 тыс

Йоанн Барбе - статистика

Аль-Рияд
10 мая 1993 (33)
#5 | Нападающий
187 см
Франция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Рияд
32
2
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Таавун
1 : 1
15.05.2026
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Рияд
1 : 0
10.05.2026
Аль-Фат
1' - 90'
29'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Фейха
4 : 2
04.05.2026
Аль-Рияд
1' - 90'
66'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Рияд
0 : 4
29.04.2026
Аль-Кадисия
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Хазм
2 : 1
24.04.2026
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Иттифак
2 : 3
09.04.2026
Аль-Рияд
1' - 90'
85'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Рияд
1 : 1
05.04.2026
Аль-Шабаб
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Рияд
3 : 1
13.03.2026
Аль-Иттихад
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Дамак
3 : 0
05.03.2026
Аль-Рияд
1' - 61'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
3 : 1
23.02.2026
Аль-Рияд
1' - 45'
44'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Холуд
0 : 2
19.02.2026
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Рияд
1 : 1
14.02.2026
Халидж
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Рияд
0 : 1
02.02.2026
Аль-Наср
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Нажма
1 : 1
28.01.2026
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Рияд
1 : 1
25.01.2026
Аль-Хиляль
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Охдуд
2 : 2
21.01.2026
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Рияд
1 : 3
18.01.2026
Аль-Таавун
1' - 90'
63'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Фат
3 : 1
13.01.2026
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
1 : 1
10.01.2026
Аль-Фейха
1' - 90'
90'
90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
4 : 0
04.01.2026
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
1 : 2
29.12.2025
Аль-Хазм
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
0 : 2
25.12.2025
Аль-Иттифак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
21.11.2025
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Рияд
1 : 1
06.11.2025
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Ахли
1 : 1
30.10.2025
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Рияд
1 : 0
23.10.2025
Аль-Холуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Халидж
4 : 1
19.10.2025
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Рияд
2 : 3
27.09.2025
Неом
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Наср
5 : 1
20.09.2025
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Рияд
2 : 1
14.09.2025
Аль-Нажма
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
29.08.2025
Аль-Рияд
1' - 90'
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