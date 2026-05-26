Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, Переходные матчи
Германия. Вторая Бундеслига, Переходные матчи
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур