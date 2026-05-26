Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 700 тыс

Юлиан Грин - статистика

Гройтер Фюрт
6 июня 1995 (31)
#37 | Полузащитник
172 см
США | Германия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гройтер Фюрт
23
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, Переходные матчи
Гройтер Фюрт
2 : 0
26.05.2026
Рот-Вайсс
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, Переходные матчи
Рот-Вайсс
1 : 0
22.05.2026
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Гройтер Фюрт
3 : 0
17.05.2026
Фортуна
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Герта
2 : 1
10.05.2026
Гройтер Фюрт
70' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Гройтер Фюрт
1 : 1
03.05.2026
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Бохум
2 : 1
26.04.2026
Гройтер Фюрт
57' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Гройтер Фюрт
3 : 2
19.04.2026
Дармштадт
75' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Пройссен
0 : 0
11.04.2026
Гройтер Фюрт
78' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Гройтер Фюрт
0 : 2
05.04.2026
Падерборн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Карлсруэ
3 : 1
20.03.2026
Гройтер Фюрт
85' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Динамо Дрезден
2 : 0
17.01.2026
Гройтер Фюрт
1' - 59'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Фортуна
2 : 1
20.12.2025
Гройтер Фюрт
1' - 86'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Гройтер Фюрт
3 : 3
12.12.2025
Герта
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Нюрнберг
2 : 2
07.12.2025
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Гройтер Фюрт
0 : 3
29.11.2025
Бохум
1' - 61'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Дармштадт
4 : 2
22.11.2025
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
07.11.2025
Пройссен
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Падерборн
2 : 1
02.11.2025
Гройтер Фюрт
1' - 82'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 4
24.10.2025
Карлсруэ
69' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Эльверсберг
6 : 0
19.10.2025
Гройтер Фюрт
68' - 90'
71'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 2
05.10.2025
Ганновер-96
73' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Шальке-04
1 : 0
26.09.2025
Гройтер Фюрт
62' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Арминия
1 : 3
19.09.2025
Гройтер Фюрт
79' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гройтер Фюрт
0 : 3
14.09.2025
Кайзерслаутерн
73' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Магдебург
4 : 5
31.08.2025
Гройтер Фюрт
62' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Гройтер Фюрт
0 : 2
24.08.2025
Хольштайн
1' - 76'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
3 : 2
09.08.2025
Гройтер Фюрт
1' - 86'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Гройтер Фюрт
3 : 2
03.08.2025
Динамо Дрезден
1' - 90'
Главные новости
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
19
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
5
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
2
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
1
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
12:43
3
Мостовой поставил оценку «Спартаку» за начало сезона
12:10
2
Аршавин – о трансфере Сперцяна: «Деньги перевесили, ничего плохого в этом не вижу»
11:58
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+