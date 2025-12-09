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Южная Корея. Кей-лига
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Канвон
Юн Ил-Лок
Статистика
€ 300 тыс
Юн Ил-Лок - статистика
Канвон
7 марта 1992 (34)
#73 | Полузащитник
178 см | 65 кг
Южная Корея
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига чемпионов АФК Элит 2025/2026
Южная Корея. Кей-лига 2025
Лига чемпионов АФК Элит 2024/2025
Южная Корея. Кей-лига 2024
Франция. Лига 1 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Канвон
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Бурирам Юнайтед
2 : 2
09.12.2025
Канвон
90' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Канвон
1 : 3
25.11.2025
Матида Зельвия
Был в запасе
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Санфречче Хиросима
1 : 0
04.11.2025
Канвон
Был в запасе
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Канвон
4 : 3
22.10.2025
Виссел Кобе
87' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Чэнду Жунчэн
1 : 0
30.09.2025
Канвон
1' - 86'
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Канвон
2 : 1
16.09.2025
Шанхай Шэньхуа
1' - 54'
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