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Легия
Антонио-Мирко Чолак
Статистика
€ 300 тыс
Антонио-Мирко Чолак - статистика
Легия
17 сентября 1993 (33)
#14 | Нападающий
188 см | 73 кг
Хорватия | Германия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Легия
6
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 6 тур
Легия
4 : 1
18.12.2025
Линкольн
1' - 68'
21'
Лига конференций, 5 тур
Ноа
2 : 1
11.12.2025
Легия
82' - 90'
Лига конференций, 4 тур
Легия
0 : 1
27.11.2025
Спарта
1' - 43'
Лига конференций, 3 тур
Целе
2 : 1
06.11.2025
Легия
1' - 68'
Лига конференций, 2 тур
Шахтер
1 : 2
23.10.2025
Легия
59' - 90'
Лига конференций, 1 тур
Легия
0 : 1
02.10.2025
Самсунспор
1' - 63'
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