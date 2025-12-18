Статистика по турнирам

Лига конференций 2025/2026 Польша. Экстракласа 2025/2026 Италия. Серия В 2024/2025 Италия. Серия В 2023/2024 Лига чемпионов 2022/2023 Шотландия. Премьер-лига 2022/2023 Греция. Суперлига 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Греция. Суперлига 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Германия. Кубок 2017/2018 Германия. Бундеслига 2016/2017 Германия. Кубок 2016/2017 Германия. Бундеслига 2013/2014