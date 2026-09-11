Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Золотой кубок КОНКАКАФ 2025 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия В 2025/2026 Италия. Серия А 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Голландия. Эредивизие 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Голландия. Эредивизие 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Голландия. Эредивизие 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Голландия. Эредивизие 2018/2019 Голландия. Эредивизие 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Голландия. Эредивизие 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Голландия. Эредивизие 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Голландия. Эредивизие 2013/2014 Лига Европы 2013/2014