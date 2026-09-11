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Серия А 2026/2027
Команды
Венеция
Ригесиано Хапс
Статистика
€ 700 тыс
Ригесиано Хапс - статистика
Венеция
12 июня 1993 (33)
#5 | Защитник
175 см
Нидерланды
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 4 тур
Венеция
2 : 4
11.09.2026
Фиорентина
1' - 90'
86'
Италия. Серия А, 3 тур
Фрозиноне
3 : 2
06.09.2026
Венеция
1' - 76'
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
2 : 0
28.08.2026
Венеция
1' - 66'
54'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Золотой кубок КОНКАКАФ 2025
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Серия А 2024/2025
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Голландия. Эредивизие 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Голландия. Эредивизие 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
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Лига Европы 2015/2016
Голландия. Эредивизие 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Венеция
4
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 4 тур
Венеция
2 : 4
11.09.2026
Фиорентина
1' - 90'
86'
Италия. Серия А, 3 тур
Фрозиноне
3 : 2
06.09.2026
Венеция
1' - 76'
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
2 : 0
28.08.2026
Венеция
1' - 66'
54'
Италия. Серия А, 1 тур
Венеция
0 : 2
23.08.2026
Лечче
64' - 90'
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