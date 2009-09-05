Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Чемпионат Голландии 2009/2010 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Испания. Примера 2007/2008 Кубок УЕФА 2007/2008