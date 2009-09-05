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    Йон-Даль Томассон - статистика

    Имя Йон-Даль
    Фамилия Томассон
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Копенгаген
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 августа 1976 (46 лет)
    Рост 182
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дания 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.09.2009 1' -90' Дания 1:1 Португалия
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