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Жульен де Сар
Статистика
Жульен де Сар - статистика
Завершил карьеру
23 декабря 1994 (31), Варем
#4 | Полузащитник
187 см | 72 кг
Бельгия
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Лига конференций 2024/2025
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Лига Европы 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гент
1
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Гент
4 : 1
25.07.2024
Викингур
1' - 90'
68'
26'
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