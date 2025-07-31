Статистика по турнирам

Швеция. Аллсвенскан 2026 Кипр. Первый Дивизион 2025/2026 Лига Европы 2025/2026 Лига конференций 2025/2026 Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Турция. Суперлига 2023/2024 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Лига Европы 2013/2014