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Бундеслига 2026/2027
Команды
Кельн
Лука Вальдшмидт
Статистика
€ 2 млн
Лука Вальдшмидт - статистика
Кельн
19 мая 1996 (30), Зиген
#7 | Нападающий
177 см | 61 кг
Германия
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Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Германия. Бундеслига, 4 тур
Гамбург
2 : 1
19.09.2026
Кельн
81' - 90'
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И
Г
П
Ж
К
Кельн
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 4 тур
Гамбург
2 : 1
19.09.2026
Кельн
81' - 90'
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