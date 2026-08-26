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Словения. Первая Лига
Команды
Целе
Дамьян Вуклишевич
Статистика
€ 300 тыс
Дамьян Вуклишевич - статистика
Целе
28 июня 1995 (31)
#3 | Защитник
193 см
Словения
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 4 раунд
Целе
1 : 2
26.08.2026
Слован
Был в запасе
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Лига Европы 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Словения. Первая Лига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Целе
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 4 раунд
Целе
1 : 2
26.08.2026
Слован
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Слован
1 : 1
19.08.2026
Целе
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
Целе
2 : 0
11.08.2026
Арарат-Армения
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
Арарат-Армения
2 : 1
04.08.2026
Целе
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 раунд
Целе
2 : 2
28.07.2026
Эгнатия
105' - 120'
Лига чемпионов, 2 раунд
Эгнатия
3 : 3
22.07.2026
Целе
1' - 90'
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