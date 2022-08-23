Юри Тилеманс - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Юри
|Фамилия
|Тилеманс
|Команда
|Лестер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|176
|Вес
|72
Стоимость:
€ 40,00
млн
|Имя
|Юри
|Фамилия
|Тилеманс
|Команда
|Лестер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|176
|Вес
|72
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|62' - 90'
|Лестер
|0:1
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|19.02.2023
|59' - 90'
|Манчестер Юнайтед
|3:0
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лестер
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.01.2023
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:0
|Лестер (Лестер)
|20.12.2022
|1' -90'
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|0:3
|Лестер (Лестер)
|18'
|08.11.2022
|62' -90'
|Лестер (Лестер)
|3:0
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|23.08.2022
|1' -90'
|Стокпорт Каунти (Стокпорт)
|0:1
(1:3)п
|Лестер (Лестер)