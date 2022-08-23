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    Юри Тилеманс - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Юри
    Фамилия Тилеманс
    Команда Лестер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 мая 1997 (25 лет)
    Рост 176
    Вес 72
    Стоимость:
    € 40,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 62' - 90' Лестер 0:1 Арсенал Англия. Премьер-лига, 25 тур
    19.02.2023 59' - 90' Манчестер Юнайтед 3:0 Лестер Англия. Премьер-лига, 24 тур
    Статистика по турнирам
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