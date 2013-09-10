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    Марцин Робак - статистика

    Нападающий
    Имя Марцин
    Фамилия Робак
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 ноября 1982 (40 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Польша 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.09.2013 55' -90' Сан-Марино 1:5 Польша
    86'
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