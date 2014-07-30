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    Гиоргос Элефтериу - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Гиоргос
    Фамилия Элефтериу
    Команда АЕЛ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 сентября 1984 (38 лет)
    Рост 167
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕЛ 2 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.08.2014 58' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 3:0 АЕЛ (Лимасcол)
    88'
    30.07.2014 77' -90' АЕЛ (Лимасcол) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    80'
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