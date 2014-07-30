Гиоргос Элефтериу - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Гиоргос
|Фамилия
|Элефтериу
|Команда
|АЕЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 сентября 1984 (38 лет)
|Рост
|167
|Имя
|Гиоргос
|Фамилия
|Элефтериу
|Команда
|АЕЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 сентября 1984 (38 лет)
|Рост
|167
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕЛ
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.08.2014
|58' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:0
|АЕЛ (Лимасcол)
|88'
|30.07.2014
|77' -90'
|АЕЛ (Лимасcол)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|80'