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    Дмитрий Христис - статистика

    #53 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Христис
    Команда Ростов
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 мая 1996 (26 лет)
    Рост 180
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.09.2016 1' -90' Динамо (Москва) 4:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
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