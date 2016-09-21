Дмитрий Христис - статистика
#53 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Христис
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Христис
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.09.2016
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|4:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)