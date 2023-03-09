Асхат Тагыберген - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Асхат
|Фамилия
|Тагыберген
|Команда
|Ордабасы
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 августа 1990 (32 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Асхат
|Фамилия
|Тагыберген
|Команда
|Ордабасы
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 августа 1990 (32 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ордабасы
|1
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.03.2023
|1' -84'
|Шахтер (Караганда)
|1:4
|Ордабасы (Шымкент)
|59'