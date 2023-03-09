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    Асхат Тагыберген - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Асхат
    Фамилия Тагыберген
    Команда Ордабасы
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 августа 1990 (32 года)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 750
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 1' - 84' Шахтер 1:4 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
    59'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ордабасы 1 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.03.2023 1' -84' Шахтер (Караганда) 1:4 Ордабасы (Шымкент)
    59'
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